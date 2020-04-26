В Италии зафиксировано рекордно низкое количество смертей с 15 марта

В Италии за сутки зафиксировано рекордно низкое число жертв коронавирусной инфекции с 15 марта — 260 человек. Об этом пишет в воскресенье, 26 апреля, Il Meteo со ссылкой на ежедневный бюллетень департамента гражданской защиты.

С начала вспышки эпидемии общее число умерших от коронавируса нового типа достигло 26 644 человек.

Число выписанных за последние сутки пациентов составило 1808, за весь период выздоровели 64 928 человек.

Общее число инфицированных с начала вспышки инфекции в республике составило 197 675, за последние сутки было выявлено 2324 новых случая коронавируса.

Ранее 26 апреля премьер-министр Италии Джузеппе Конте представил журналистам план того, как будет восстанавливаться экономика страны в условиях пандемии коронавируса. Часть промышленных предприятий в стране возобновит работу с 4 мая. Ожидается, что окончательный антикризисный план правительство обнародует на следующей неделе.

Вместе с тем первые послабления ограничительных мер произошли в Италии уже на прошлой неделе. В частности, власти разрешили открыться некоторым категориям магазинов.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.

По данным Worldometer на 26 апреля, в мире зафиксировано 2,9 млн случаев заражения коронавирусом. 206 тыс. человек скончались. 873,8 тыс. пациентов выздоровели.