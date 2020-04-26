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С машины голландского дипломата в Москве похитили номера

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Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov
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С автомобиля высокопоставленного сотрудника посольства Нидерландов в Москве украли дипломатические номера. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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По данным телеканала, инцидент произошел 25 апреля в Трубниковском переулке. Заявление в полицию подал человек, назвавший себя военным атташе Нидерландов в России Эриком де Ландметером.

По его показаниям, номера были похищены с личного авто.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

14 марта украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев в Киеве, обстреляли российское посольство из ракетницы, попав по крыше здания.

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