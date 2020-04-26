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Суд арестовал бывшего мэра Пятигорска

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Фото: сайт города Пятигорска
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Пятигорский городской суд в воскресенье, 26 апреля, заключил под стражу экс-главу Пятигорска Льва Травнева. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

«Чиновник подписал постановление администрации Пятигорска о выдаче местной жительнице разрешения на строительство магазина на земельном участке в пределах границы второй горно-санитарной охраняемой зоны города-курорта, где запрещено строительство объектов и сооружений, не связанных с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха», — рассказал собеседник информационного агентства.

В отношении Травнева возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Сотрудники правоохранительных органов задержали Травнева накануне, 25 апреля, однако подробной информации, с чем именно были связаны действия силовиков, на тот момент не поступало.

Травнев руководил Пятигорском с 2010 по 2017 год. 16 апреля 2020 года он снова занял кресло мэра после отставки своего предшественника Андрея Скрипника. В должности врио главы города он пробыл всего пять дней.

22 апреля, по сообщениям региональных СМИ, Травнев обратился к губернатору Ставрополья Владимиру Владимирову с просьбой освободить его от должности по состоянию здоровья. Тот, в свою очередь, это решение поддержал.

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