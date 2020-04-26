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На развитие детского футбола в Псковской области направят 25 млн рублей

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Власти Псковской области выделят 25 млн рублей на развитие детского футбола. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в рамках совещания, посвященного футбольному клубу «Псков.

По словам главы региона, в клубе состоят 350 молодых спортсменов. При этом при лицензировании на следующий сезон структура может столкнуться с проблемами. В частности, необходимо пройти сертификацию футбольного поля по правилам Российского футбольного союза. Однако стадион «Локомотив» в это время будет находиться на реконструкции. Кроме того, в сложной экономической ситуации клубу будет сложно найти внебюджетные источники финансирования команды. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Президент Псковской областной федерации футбола Алексей Севастьянов предложил организовать следующий сезон на любительском уровне, чтобы принять участие в чемпионате Северо-Западного федерального округа.

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