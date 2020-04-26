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В Чечне спасатели побрились налысо в рамках акции против COVID-19

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Фото: instagram.com/mchs.95
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Вся мужская часть личного состава чеченского управления МЧС побрилась налысо в рамках эстафеты «Чистая голова! Стоп коронавирусу!».

В Instagram-аккаунте чеченские спасатели напомнили, что, по традиции, мужчинам, которые бреются налысо, желают здоровья и преодоления трудностей. В эстафете уже приняли участие многие представители ведомств, а также артисты, спортсмены и блогеры.

«Не остались в стороне и мы. На 100% мужская часть личного состава побрилась налысо. Передаем эстафету коллегам из других регионов!» — говорится в сообщении, к которому прикреплены фотографии спасателей, принявших участие в акции.

Эстафету запустил глава республики Рамзан Кадыров. В ответ на просьбу местных жителей возобновить работу парикмахерских, несмотря на коронавирус, Кадыров на собственном примере посоветовал мужчинам побриться налысo, «как это делали предки, это очень полезно».

Одним из первых эстафету принял президент грозненского футбольного клуба «Ахмат» Магомед Даудов.

Салоны красоты, а также развлекательные заведения и предприятия общественного питания временно не работают в Чечне с конца марта. По последним данным, в республике коронавирус подтвердился у 387 человек. 23 из них вылечились, шестеро — скончались.

По состоянию на 25 апреля, в России подтвердились 74 588 случаев заболевания COVID-19, из них 5966 — за последние сутки. 6250 человек вылечились. 681 пациент скончался.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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