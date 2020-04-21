В Южном военном округе опровергли ввод дополнительных сил в Чечню

Южный военный округ (ЮВО) не вводил дополнительных сил в Чеченскую Республику. Об этом 21 апреля сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

По его словам, в Чечню не вводили дополнительные силы ЮВО, к мероприятиям их не привлекали. Как добавил Астафьев, дислоцированная в республике 42-я мотострелковая дивизия ведет плановую боевую подготовку в пункте постоянной дислокации, передает «РИА Новости».

Ранее «Новая газета» со ссылкой на местных жителей сообщила о якобы введенных в Надтеречный район республики дополнительных федеральных войсках.

В начале апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о запрете из-за коронавируса на въезд людей, не живущих в республике, не противоречит правилам, установленным федеральными властями.