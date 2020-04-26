В Кузбассе введут электронные пропуска

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил о введении в регионе с 5 мая системы электронных пропусков для контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции.

Он отметил, что пока скорость распространения коронавируса в Кузбассе невысокая, «но ситуация напряженная и требует решительных мер».

Цивилев добавил, что введение электронных пропусков необходимо, чтобы остановить распространение инфекции внутри региона, пишет «Газета.Ру».

За неделю число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Кузбассе увеличилось почти втрое: с 35 до 103 человек. 11 пациентов выздоровели, один умер. В настоящий момент режим самоизоляции на территории региона носит рекомендательный характер и будет оставаться таковым до 4 мая.

В шести муниципальных образованиях Кузбасса введены дополнительные ограничения — закрыты все розничные магазины кроме продовольственных, парикмахерские, многофункциональные центры, всем гражданам необходимо носить защитные маски.

Ранее, 25 апреля, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что со следующей недели въезд в Нижегородскую область будет разрешен только тем, у кого есть экстренный рабочий пропуск и местная прописка.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По состоянию на 25 апреля в России зафиксировано 74 588 случаев коронавируса. 681 человек скончался, 6250 выздоровели.

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