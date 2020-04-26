Китайский блогер подверг сомнению красоту россиянок

Китайский блогер рассказал о путешествиях в Россию, подвергнув сомнению традиционные представления о красоте русских женщин. Его мнение опубликовал портал Sina.

По его словам, китайцы привыкли считать, что Россия — страна красавиц, однако после приезда в страну оказалось, что такие ожидания были «плодом воображения».

«Из-за того, что в России слишком холодно, русские, надев на себя очень много одежды, выглядят довольно полными и почти полностью закрывают лица, поэтому так называемые прелестные фигуры девушек совсем не заметны», — заявил блогер.

Кроме того, по его утверждению, россияне часто употребляют очень много высококалорийных продуктов, поэтому «фигура у обычных русских далека от идеала».

Вместе с тем блогер отметил, что туристические достопримечательности в России заслуживают упоминания.

«Я верю, что каждый путешественник, приехав в Россию, почувствует всю особенность местных обычаев и окружающей обстановки», — заключил автор.

В ноябре прошлого года журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки стареют якобы быстрее, чем китаянки. По его мнению, одна из причин этого в том, что русские женщины после свадьбы отдают много сил семье и не следят за своей внешностью, как до замужества.