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Китайский блогер подверг сомнению красоту россиянок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Китайский блогер рассказал о путешествиях в Россию, подвергнув сомнению традиционные представления о красоте русских женщин. Его мнение опубликовал портал Sina.

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По его словам, китайцы привыкли считать, что Россия — страна красавиц, однако после приезда в страну оказалось, что такие ожидания были «плодом воображения».

«Из-за того, что в России слишком холодно, русские, надев на себя очень много одежды, выглядят довольно полными и почти полностью закрывают лица, поэтому так называемые прелестные фигуры девушек совсем не заметны», — заявил блогер.

Кроме того, по его утверждению, россияне часто употребляют очень много высококалорийных продуктов, поэтому «фигура у обычных русских далека от идеала».

Вместе с тем блогер отметил, что туристические достопримечательности в России заслуживают упоминания.

«Я верю, что каждый путешественник, приехав в Россию, почувствует всю особенность местных обычаев и окружающей обстановки», — заключил автор.

В ноябре прошлого года журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки стареют якобы быстрее, чем китаянки. По его мнению, одна из причин этого в том, что русские женщины после свадьбы отдают много сил семье и не следят за своей внешностью, как до замужества.

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