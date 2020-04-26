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Останки лягушки впервые нашли в Антарктиде

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Фото: flickr.com/Cesar Munoz
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Группа ученых из Швеции, Аргентины и Швейцарии обнаружила фрагменты скелета лягушки, которая обитала на территории Антарктиды миллионы лет назад. Статья об их исследовании опубликована в журнале Nature.

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Лягушка принадлежала к виду шлемоголовых свистунов. Ее останки были найдены на оконечности Антарктического полуострова в слоях, которые соответствуют периоду 40 млн лет назад.

Данное открытие, по мнению ученых, говорит о том, что в то время в Антарктиде был климат, схожий с современным климатом южноамериканских лесов. Средняя температура самого холодного месяца не опускалась ниже 3,75 градусов и за год выпадало не менее 900 мм осадков.

По словам палеонтологов, отсутствие находок млекопитающих в Антарктиде свидетельствует о том, что замерзание этого участка планеты произошло достаточно быстро и началось еще тогда, когда на Земле существовал один материк Гондвана.

В марте сообщалось, что биологи из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили окаменелость древнейшего животного, возраст которого составляет около 555 млн лет, возможного предка людей и большинства животных.

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