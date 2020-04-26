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Десятилетняя российская актриса снимется в голливудском сериале

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Одна из самых известных юных российских актрис десятилетняя Марта Тимофеева подписала контракт на съемки в голливудском сериале по роману Трентона Стюарта «Тайное общество мистера Бенедикта».

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Отмечается, что продюсеры доверили юной актрисе роль находчивой и упрямой сироты Констанс Контрэйр — миловидной девочки со взрывным характером. Главные роли в сериале сыграют Кристен Шаал («Последний мужчина на Земле») и Райан Херст («Ходячие мертвецы»), пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на телеканал Hulu.

Сериал расскажет о четырех сиротах, которых отобрали для особой миссии. Каждый из детей обладает развитым интеллектом, усидчивостью и уникальными способностями. Свои таланты они будут применять, чтобы остановить таинственное устройство «Шептун», способное влиять на человеческий мозг.

Марта Тимофеева ранее уже снималась в зарубежных картинах. Недавно она появилась в сериале «Выжить», где сыграла детский образ главной героини Софи Тернер. Несмотря на то, что слов у молодой актрисы не было, ее всё равно заметили.

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