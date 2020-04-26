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У российского бойца MMA Александра Шлеменко родился сын

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко стал отцом в четвертый раз. Об этом он сообщил на своем аккаунте в Instagram.

35-летний спортсмен рассказал, что его переполняют «ни с чем не сравнимые чувства» и поблагодарил свою жену.

«И всех нас поздравляю с тем, что у нас появился еще один русский воин. Вместе мы сила. Всех благодарю за поздравления», — заявил Шлеменко.

Александр и его супруга Алена уже воспитывают троих детей: шестилетнюю дочь Ангелину, четырехлетнего сына Святослава и двухлетнюю дочь Аксинью.

Шлеменко является бывшим чемпионом Bellator в среднем весе, двукратным победителем Гран-при Bellator и победителем Гран-при M-1 Global. В смешанных единоборствах в его активе 59 побед и 13 поражений, один бой признан несостоявшимся.

В последнем поединке, который состоялся в декабре 2019 года на турнире RCC, Шлеменко победил американца Дэвида Бранча, одолев его в первом раунде удушающим приемом.

2 апреля Александр Шлеменко назвал своей главной целью попадание в ряды Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и завоевание чемпионского титула.

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