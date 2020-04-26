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В Туле от коронавируса скончался врач-терапевт

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Туле скончался врач-терапевт с подтвержденной коронавирусной инфекцией, об этом сообщило правительство региона на своей официальной странице во «ВКонтакте».

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Врач работал в клинической больнице «РЖД-Медицина». По данным властей, в начале апреля он заболел ОРВИ. В связи с отсутствием положительной динамики был госпитализирован в инфекционный госпиталь областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, где у него была выявлена двусторонняя пневмония.

«В анамнезе у мужчины были хронические заболевания», — сообщает облправительство.

По данным на утро субботы, в Тульской области COVID-19 подтвержден у 578 человек, 59 выздоровели. Умерли четыре пациента с подтвержденным диагнозом.

Ранее в субботу врач петербургской Елизаветинской больницы скончался от коронавируса, которым заразился во время работы с инфицированными пациентами.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По состоянию на 25 апреля в России зафиксировано 74 588 случаев коронавируса. 681 человек скончался, 6250 выздоровели.

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