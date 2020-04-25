Врачи предложили продлить ограничительные меры из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает эффективными меры, принятые в России против коронавируса. По ее словам, другие государства интересуются российскими алгоритмами. При этом Попова считает, что ограничительные меры нужно продлить еще минимум на две недели. Об этом она заявила на совещании вице-премьера Татьяны Голиковой с вирусологами и эпидемиологами.

Голикова сообщила, что доложит президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину о предложении врачей продлить ограничительные меры.