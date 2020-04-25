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В Москве за сутки зафиксировали 2612 случаев заражения коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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За минувшие сутки в Москве выявлено 2612 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщил столичный оперштаб по коронавирусу.

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«Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 39 509 случаев коронавируса. 42% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 37,5% — от 46 до 65 лет, 9% — от 66 до 79 лет, еще 4,5% — старше 80 лет», — говорится в заявлении.

В оперштабе добавили, что 7% среди новых заболевших — это дети. Все пациенты и близко контактировавшие с зараженными люди находятся под наблюдением врачей.

Ранее в этот же день заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за минувшие сутки в Москве выздоровели еще 312 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.

Кроме того, в депздраве Москвы заверили, что в настоящее время в столице нет дефицита мест в больницах для лечения пациентов с коронавирусом.

Несколько дней назад главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков спрогнозировал, что пик заражения коронавирусом в Москве придется на майские праздники.

По состоянию на 25 апреля, в России зафиксировано 74 588 случаев коронавируса. 681 человек скончался, 6250 пациентов выздоровели.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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