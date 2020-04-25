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Четырем остановкам во Владивостоке присвоили наименования

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Во Владивостоке присвоены наименования четырем новым остановкам. Соответствующее постановление подписано мэром города Олегом Гуменюком.

Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации, места для остановок были выбраны по просьбам горожан. Одна из них появится у дома 42 по улице Давыдова. Здесь, согласно новой городской маршрутной сети, будет проходить автобус №20 Давыдова–Автовокзал.

Остановка «Океанский проспект» получила прописку у дома 12 по Океанскому проспекту. Здесь будет останавливаться автобус №5 Катерная–Площадь Борцов Революции».

Также остановочные пункты, получившие названия по адресу, появились в районе Калинина, 42, и Калинина, 117. Новые названия остановок власти внесут в реестр в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что новую маршрутную сеть введут во Владивостоке не раньше II квартала 2020 года. Жители города прислали более 1 тыс. сообщений по поводу обновленного плана работы транспорта.

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