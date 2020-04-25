Прямой эфир

Астраханскому экс-полицейскому вынесли приговор за попытку мошенничества

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Астрахани суд признал виновным в покушении на мошенничество бывшего замначальника отдела профессиональной подготовки УРЛС УМВД России по области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Было установлено, что полицейский знал, что его знакомый бизнесмен проходит фигурантом по делу об уклонении от уплаты налогов. Он предложил предпринимателю заведомо ложные сведения о риске увеличения суммы недоимки и предложил решить этот вопрос за 1 млн рублей, пишет «Астрахань-24».

26 февраля сотрудника полиции задержали при передаче денежных средств.

Кировский районный суд Астрахани признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»). Экс-полицейскому назначено наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием в колонии общего режима.

24 апреля сообщалось, что российские банки выявили новые уловки мошенников в условиях пандемии COVID-19. Злоумышленники по телефону выясняют персональные данные граждан и оформляют на них онлайн-кредиты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Страховщики спрогнозировали рост мошенничеств с каско, ДМС и имуществом
В России выросла на треть доля мошеннических звонков

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020