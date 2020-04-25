Астраханскому экс-полицейскому вынесли приговор за попытку мошенничества

В Астрахани суд признал виновным в покушении на мошенничество бывшего замначальника отдела профессиональной подготовки УРЛС УМВД России по области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Было установлено, что полицейский знал, что его знакомый бизнесмен проходит фигурантом по делу об уклонении от уплаты налогов. Он предложил предпринимателю заведомо ложные сведения о риске увеличения суммы недоимки и предложил решить этот вопрос за 1 млн рублей, пишет «Астрахань-24».

26 февраля сотрудника полиции задержали при передаче денежных средств.

Кировский районный суд Астрахани признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»). Экс-полицейскому назначено наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием в колонии общего режима.

24 апреля сообщалось, что российские банки выявили новые уловки мошенников в условиях пандемии COVID-19. Злоумышленники по телефону выясняют персональные данные граждан и оформляют на них онлайн-кредиты.