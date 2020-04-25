В Музее Победы воссоздали библиотеку блокадного Ленинграда

Прочитать уникальные газеты и письма из фонда Государственной библиотеки Ленинграда можно в Музее Победы. Там воссоздали известное хранилище.

В электронном зале собраны более полутора тысяч статей и документов, около 400 книг и несколько сотен газет и журналов.

В одном месте объединили историческую реконструкцию с современными мультимедийными решениями, чтобы погрузить посетитель в атмосферу того времени.