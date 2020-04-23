Открытие акции «Вахта памяти» прошло онлайн

Открытие международной акции «Вахта памяти» прошло онлайн. К видеоконференции подключились более 150 человек. Это руководители поисковых организаций из 70 регионов России, а также исследователи, историки и добровольцы из семи стран. Участники обсудили создание онлайн-сервиса «Судьба солдата». С его помощью любой пользователь сможет оставить заявку на установление судьбы солдата или офицера Красной армии. Платформа объединит всю найденную информацию о героях войны, а значит, поможет россиянам быстрее найти своих родственников. Каждый год поисковое движение восстанавливает сотни фамилий участников войны.