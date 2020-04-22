Могилу летчика Петра Еремеева обнаружили в Тверской области

В Тверской области поисковики обнаружили могилу героя войны. Пётр Еремеев не вернулся с задания 2 октября 1941 года.

Старший лейтенант служил в 28 истребительном авиаполку и стал первым, кто совершил ночной таран. 29 июля 1941 над Истрой летчик врезался в бомбардировщик Ю-88.

Звезду героя Петру Еремееву присвоили посмертно в 1995 году.