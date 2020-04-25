Психоаналитик объяснила связь между эмоциями и болезнями

В непривычных условиях самоизоляции и стресса на фоне пандемии коронавируса у людей могут возникать различные болезни, связанные с психосоматикой. Все внутренние переживания становится всё сложнее скрывать. От каких психологических проблем возникают различные болезни, рассказала в интервью радио Sputnik психоаналитик, специалист по психосоматике Элен Мурашкина.

«Когда на эмоции не обращают внимания, у тела просто нет другого способа, и оно начинает говорить с нами через болезни», — рассказала специалист.

Например, многие страдают от першения в горле, и это может быть не связано с инфекцией, это может быть проявлением эмоций. Скрытые обиды могут проявляться в виде болезней горла, объяснила Мурашкина.

По мнению психоаналитика, желудок — это наши страхи, если рассматривать с точки зрения психосоматики. Самое лучшее в этом случае, считает эксперт, занять позицию наблюдателя и посмотреть, что можно извлечь полезного из этой ситуации. Возможно, пересмотреть какие-то свои планы, свои цели.

Спина — одна из самых частых проблем, с которыми обращаются по психосоматике. Часто это происходит, когда люди взвалили на себя то, что им не под силу. Например, когда женщина начинает брать на себя ответственность мужчины, обеспечивать семью, у такой женщины будет болеть спина, добавила Мурашкина.

Специалист по психосоматике указала, что при недугах, болях, безусловно, нужно обращаться к врачу. Однако не стоит забывать и о психосоматических причинах.

«Работа должна идти с двух сторон. Важно найти причину болей в вашем эмоциональном состоянии. Иначе потом проблема может станет хронической, и ее будет сложнее вылечить», — подвела итог Элен Мурашкина.

Ранее заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии московского РНИМУ имени Пирогова Андрей Шмилович рассказал, как люди различного психологического склада переносят режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса.