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Психолог рассказала о способе справиться со стрессом на карантине

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Фото: Depositphotos
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Руководитель «Московской психологической лаборатории 12» Юлия Зотова рассказала 16 апреля в интервью радио Sputnik, как побороть стресс на самоизоляции.

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По ее мнению, вынужденный длительный карантин может всерьез пошатнуть душевное состояние человека, однако заточение облегчит мысль о том, что это временная мера.

«Психика человека так устроена, что может справляться с любым ограничением, если оно конечно. <...> Человек, который находится в неопределенном положении, психически страдает», — подчеркнула психолог.

Зотова порекомендовала россиянам строить планы на будущее после снятия ограничений. Она уверена, что это поможет психике справиться с тревогой и дискомфортом.

13 апреля заведующая лабораторией профилактики гипогравитационных нарушений Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Елена Фомина посоветовала россиянам во время самоизоляции хвалить себя за проделанную в течение дня работу.

Ранее психологи рассказали, что с начала распространения эпидемии коронавируса в России количество обращений к психиатрам выросло на 30–40%, при этом большинство из них поступает от мужчин. При этом из каждых пяти обращений минимум три — от мужчин в возрасте 20–40 лет.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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