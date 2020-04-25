Актер Эд Харрис сломал коллеге палец на съемках «Мира Дикого Запада»
Американский актер Эд Харрис сломал своему коллеге Джимми Симпсону мизинец во время съемок третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада», сообщает Сinemablend.
Отмечается, что по сюжету Эд Харрис, играющий Человека в черном, должен был избить стулом свою молодую версию в исполнении Джимми Симпсона. В конце дубля Харрис случайно наступил на палец лежавшему партнеру.
На съемочной площадке актеру порекомендовали приложить к травме лед, а перелом обнаружился только во время визита в больницу. Симпсон скрыл от Харриса произошедшее, чтобы у того не было чувства вины и это не мешало совместной работе.
Ранее, 22 апреля, стало известно, что сериал «Мир Дикого Запада» продлен на четвертый сезон. По словам программного директора телеканала HBO Кэсси Блойс, решение о продлении сериала приняли еще до окончания третьего сезона шоу.