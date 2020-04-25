Прямой эфир

Актер Эд Харрис сломал коллеге палец на съемках «Мира Дикого Запада»

0
Фото: kinopoisk.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский актер Эд Харрис сломал своему коллеге Джимми Симпсону мизинец во время съемок третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада», сообщает Сinemablend.

Отмечается, что по сюжету Эд Харрис, играющий Человека в черном, должен был избить стулом свою молодую версию в исполнении Джимми Симпсона. В конце дубля Харрис случайно наступил на палец лежавшему партнеру.

На съемочной площадке актеру порекомендовали приложить к травме лед, а перелом обнаружился только во время визита в больницу. Симпсон скрыл от Харриса произошедшее, чтобы у того не было чувства вины и это не мешало совместной работе.

Ранее, 22 апреля, стало известно, что сериал «Мир Дикого Запада» продлен на четвертый сезон. По словам программного директора телеканала HBO Кэсси Блойс, решение о продлении сериала приняли еще до окончания третьего сезона шоу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Премьера актуального сериала «Закрытый сезон» состоится на more.tv и Wink
Соавтор Линча намекнул на возможное продолжение сериала «Твин Пикс»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020