Прямой эфир

Глава UFC рассказал о дате следующего боя Хабиба Нурмагомедова

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент UFC Дэйна Уайт интервью ESPN рассказал, что возвращение чемпиона в легком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова на турниры лиги должно состоять в сентябре или октябре.

Таинственный остров: как пройдет турнир UFC 249 в условиях пандемии
В главном бою вечера сразятся американцы Фергюсон и Гэтжи, Хабиб Нурмагомедов сохранит чемпионский титул

При этом точная дата боя пока не называлась, пишет «Спорт-Экспресс».

Соперником российского бойца станет победитель боя Тони Фергюсон - Джастин Гэтжи, которые выйдут в октагон 9 мая в Джексонвилле (штат Флорида), где состоится турнир UFC 249. Американцы сразятся за временный титул чемпиона в легком весе.

Изначально турнир UFC 249, где в главном бою должны были сойтись Фергюсон и Нурмагомедов, должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке. 1 апреля российский боец заявил, что не сможет присутствовать на поединке из-за карантина на фоне эпидемии коронавируса. Это была пятая попытка свести их в октагоне. Вместо Хабиба руководство UFC определило Джастина Гэтжи новым соперником Фергюсона.

В последнем бою Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье на турнире UFC 242, который прошел 7 сентября 2019 года в Абу-Даби. К настоящему моменту в 28 поединках россиянин одержал 28 побед.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ назвали самого высокооплачиваемого бойца в истории UFC
Фергюсон усомнился в возможности нового боя с Нурмагомедовым

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020