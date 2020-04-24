Глава UFC рассказал о дате следующего боя Хабиба Нурмагомедова

Президент UFC Дэйна Уайт интервью ESPN рассказал, что возвращение чемпиона в легком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова на турниры лиги должно состоять в сентябре или октябре.

При этом точная дата боя пока не называлась, пишет «Спорт-Экспресс».

Соперником российского бойца станет победитель боя Тони Фергюсон - Джастин Гэтжи, которые выйдут в октагон 9 мая в Джексонвилле (штат Флорида), где состоится турнир UFC 249. Американцы сразятся за временный титул чемпиона в легком весе.

Изначально турнир UFC 249, где в главном бою должны были сойтись Фергюсон и Нурмагомедов, должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке. 1 апреля российский боец заявил, что не сможет присутствовать на поединке из-за карантина на фоне эпидемии коронавируса. Это была пятая попытка свести их в октагоне. Вместо Хабиба руководство UFC определило Джастина Гэтжи новым соперником Фергюсона.

В последнем бою Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье на турнире UFC 242, который прошел 7 сентября 2019 года в Абу-Даби. К настоящему моменту в 28 поединках россиянин одержал 28 побед.