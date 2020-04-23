СМИ назвали самого высокооплачиваемого бойца в истории UFC

Топ-25 самых высокооплачиваемых бойцов в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) возглавил Конор Макгрегор, сообщает The Sun.

За свои поединки Макгрегор получил $12 млн, вслед за ним идет голландский тяжеловес Алистар Оверим с $8,7 млн. Российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов замыкает тройку лидеров с $8,6 млн.

Информация по гонорарам бойцов представлена без учета выплат за pay-per-view. Примечательно, что американец Джон Джонс, возглавляющий рейтинг лучших бойцов UFC и действующий чемпион в полутяжелом весе, занимает лишь седьмую строчку. За свои поединки он заработал $6,48 млн.

Ирландец Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. По оценкам Forbes, его состояние оценивается в $123 млн, только за 2019 год он заработал $45 млн.

19 января 2020 года одержал победу над американцем Дональдом Серроне в Лас-Вегасе. Прошедший бой в рамках турнира UFC 246 стал первым для ирландца после перерыва, продлившегося более года. Конор победил Серроне техническим нокаутом на 41-й секунде 1-го раунда.

В настоящий момент на счету ирландца 22 победы и четыре поражения.