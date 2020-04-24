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Резкий подъем реки Белой ожидается в Уфе

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В Уфе ожидается резкий подъемы уровня воды в реке Белой. По прогнозам специалистов, вода может подняться на 110 см, сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты города со ссылкой на сотрудников Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным ведомства, 25 апреля уровень роста воды может составить от 90 до 110 см. Таким образом вода в реке достигнет отметки в 640 см и затопит автодорогу между деревнями Романовка и Козарез Ленинского района. Также в зону подтопления попадают дороги около гостинично-ресторанного комплекса «Рочер» и базы отдыха «Солнечные пески» около Мелькомбината, пишет «МедиаКорСеть».

Учитывая прогноз, управление гражданской защиты Уфы рекомендует гражданам отказаться от поездок на дачи до конца половодья. Резкий подъем воды может застать врасплох и отрезать от «большой земли».

20 апреля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ряде регионов России в ближайшее время ожидает повышение уровня воды до опасных отметок. По его словам, сейчас наиболее заметные события в Алтайском крае. Также уровень воды поднимется в Нижегородской, Ульяновской, Свердловской, Костромской и Кировской областях, а также в Пермском крае.

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