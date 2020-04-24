Инфекционную больницу в Воронеже построят около БСМП

В Воронеже по поручению президента России Владимира Путина построят инфекционную больницу. Работы стартуют в субботу, 25 апреля, сообщили в правительстве Воронежской области.

Речь идет о быстровозводимой больнице, которую во время совещания 22 апреля Владимир Путин поручил построить в кратчайшие сроки губернатору Александру Гусеву. Медучреждение появится около больницы скорой медицинской помощи Воронежа № 8 на Ростовской улице, пишет ИА «Абирег».

«Абсолютно любой вопрос по строительству этого медучреждения должен решаться максимум за одни сутки. Рабочую группу проекта возглавит первый зампред облправительства Виталий Шабалатов», – заявил глава региона.

22 апреля во время совещания в режиме видеоконференции с главой государства губернатор после своего доклада обратился к президенту с идеей построить в регионе областную инфекционную больницу. Однако на проектирование и возведение столь масштабного учреждения потребуется несколько лет, заметил Владимир Путин. Поэтому глава государства предложил рассмотреть возможность строительства быстровозводимого сооружения и позвонил министру обороны Сергею Шойгу и министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Шойгу пояснил, что на возведение объекта на 250 коек потребуется два месяца.

По итогам совещания «Известиям» заявили в Совете Федерации, что в условиях борьбы с коронавирусом помощь гражданам со стороны властей необходима для того, чтобы избежать массовой безработицы и резкого ухудшения качества жизни людей.