Министр здравоохранения Коми уволилась через две недели после назначения

Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения Коми назначен Борис Александров, сообщили в ведомстве в пятницу, 24 апреля. Его предшественница Виктория Филин покинула пост спустя две недели после назначения.

Замена произошла еще 22 апреля, рассказали ТАСС в министерстве. Ее причины ни в минздраве, ни в региональном правительстве не объяснили. При этом, по информации агентства, Филин сохранила пост замглавы республиканского правительства.

Борис Александров ранее был первым заместителем министра здравоохранения республики. До этого он работал в структурах Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Филин была назначена на пост 10 апреля, в тот же день, когда уволился прежний руководитель министерства Дмитрий Березин.

2 апреля о своей отставке объявил Сергей Гапликов, возглавлявший Республику Коми с 2015 года.

1 апреля стало известно, что более 50 человек в Эжвинской больнице Сыктывкара заразились коронавирусом. Источником заражения, как писала «Газета.ру», мог стать врач, дети которого недавно вернулись из Европы.

Кроме того, в апреле в Коми были зафиксированы нарушения противоэпидемических мероприятий.