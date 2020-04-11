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Власти Коми призвали воздержаться от посещения храмов в Вербное воскресенье

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Временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Владимир Уйба 11 апреля призвал верующих воздержаться от посещения храмов в Вербное воскресенье.

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«Режим самоизоляции не отменен, он действует. Прошу завтрашний день провести дома, помолиться и посмотреть трансляцию по любым видеоканалам, но по возможности не посещать храмы, потому что это дополнительные контакты, а значит, и дополнительная возможность передачи инфекции», — сказал он в видеообращении, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».

В воскресенье в Свято-Стефановском кафедральном соборе Сыктывкара будет отслужена божественная литургия в честь праздника Входа Господня в Иерусалим (Вербного воскресенья). В сообществе собора «ВКонтакте» говорится, что будет организована трансляция литургии.

Ранее, 2 апреля, председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) призвал прихожан Русской православной церкви (РПЦ) быть готовыми ограничиться трансляцией пасхального богослужения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, но при этом добавил, что освящение куличей перед праздником состоится.

квВспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 11 апреля, в России зарегистрировано 13 584 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 человек, а вылечились 1045 пациентов.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.

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