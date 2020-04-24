Инфекционный госпиталь открыли на базе областной больницы в Твери

В областной клинической больнице в Твери создали корпус на 220 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Госпиталь открылся 24 апреля, сообщили в правительстве Тверской области.

«Наша работа синхронизирована с задачами, поставленными Владимиром Путиным. В регионе создается более 1300 коечных мест. Для обеспечения учреждений здравоохранения оборудованием и средствами защиты, а также для стимулирующих выплат медперсоналу и комплектования медицинских бригад направлено более 1 миллиарда рублей», — цитируют губернатора Тверской области Игоря Руденю «Тверские ведомости».

Дополнительные койки также планируется создать в главном корпусе городской клинической больницы №6. Стационар сможет вместить 700 пациентов. Еще 70 коек развернут в больнице №1 им. В.В. Успенского.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 24 апреля, в России 68 622 подтвержденных случая коронавируса, 615 человек умерли, 5568 выздоровели.

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