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Опасную молочную продукцию нашли в детских садах Брянска

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Нарушения при поставке молочной продукции в детские сады Брянска выявило управление Генпрокуратуры в Центральном федеральном округе. Проверка надзорного ведомства проводилась на основании заключения управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Как пишет NASHBRYANSK.RU, специалисты нашли в 2019 году в детских садах, на объектах здравоохранения и социального обслуживания населения продукцию, не отвечающую требованиям безопасности и с признаками фальсификации. Установлены случаи закупки молока и молочной продукции соцучреждениями у аффилированных хозяйствующих субъектов. Речь идет о признаках картельного сговора участников закупок.

Кроме того, во время проверки специалисты взяли пробы молока и кефира и установили, что молочную продукцию изготовили с нарушением норм безопасности.

Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности». Глава администрации Брянской области направлено письмо о необходимости усилить контроль за госзакупками продовольствия.

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