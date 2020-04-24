Опасную молочную продукцию нашли в детских садах Брянска

Нарушения при поставке молочной продукции в детские сады Брянска выявило управление Генпрокуратуры в Центральном федеральном округе. Проверка надзорного ведомства проводилась на основании заключения управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Как пишет NASHBRYANSK.RU, специалисты нашли в 2019 году в детских садах, на объектах здравоохранения и социального обслуживания населения продукцию, не отвечающую требованиям безопасности и с признаками фальсификации. Установлены случаи закупки молока и молочной продукции соцучреждениями у аффилированных хозяйствующих субъектов. Речь идет о признаках картельного сговора участников закупок.

Кроме того, во время проверки специалисты взяли пробы молока и кефира и установили, что молочную продукцию изготовили с нарушением норм безопасности.

Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности». Глава администрации Брянской области направлено письмо о необходимости усилить контроль за госзакупками продовольствия.