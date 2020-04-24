Глава ГУ МВД по Новосибирской области Стерликов подал в отставку

Начальник ГУ МВД по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов подал рапорт об отставке с должности на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя главка. Он не стал уточнять подробностей отставки.

Стерликов пообщался с коллегами и поблагодарил их за совместную работу, передает телеканал «360».

Стерликов родился 22 июля 1965 года. В 1986 году окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР. В 2007 назначен первым замначальника управления — начальником криминальной милиции УВД по Омской области. В сентябре того же года назначен на должность начальника УВД по Смоленской области. С 9 июля 2010 года по 14 февраля 2015 года возглавлял главк МВД по Самарской области.

Стерликов был назначен на должность начальника ГУ МВД России по Новосибирской области указом президента России от 14 февраля 2015 года.

Ранее в этот же день сообщалось, что за последние сутки в Новосибирской области выявили 41 новый случай заражения коронавирусом.