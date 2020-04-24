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Эксперты предрекли вспышки ВИЧ-инфекции после окончания пандемии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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После окончания пандемии COVID-19 в России могут начаться вспышки ВИЧ-инфекции. К такому выводу пришли опрошенные «Известиями» эксперты.

Согласно данным, предоставленным «Известиям» фондом «Фокус-медиа», из-за распространения в России нового типа коронавируса и самоизоляции во многих регионах серьезно сокращена работа по профилактике ВИЧ.

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На данный момент сотрудники СПИД-центров переброшены на борьбу с коронавирусом, а программы низкопорогового скрининга, когда человек может анонимно провериться на ВИЧ, частично или полностью приостановлены.

Член Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ, директор Фонда социального развития и охраны здоровья «Фокус-медиа» Евгения Алексеева рассказала, что про отсутствие скрининга уже сообщали медики из Кемерово, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода. Информацию подтверждают и сотрудники региональных организаций по профилактике ВИЧ-инфекции.

«В связи с отсутствием доступа к программам, например, для наркопотребителей, по которым они могли пройти тест на ВИЧ-инфекцию, получить помощь врачей, действительно может произойти вспышка инфекции. Сами наркотики никуда не делись, а риск того, что люди продолжат пользоваться чужими шприцами, сохранился», — считает замруководителя петербургского фонда «Гуманитарное действие» Алексей Лахов.

По его словам, масштаб вспышек будет различаться от региона к региону. На таких неблагополучных по ВИЧ территориях, как Новосибирская, Кемеровская области и другие субъекты Сибири, а также Урал, показатели окажутся выше, а, например, в Санкт-Петербурге — ниже.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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