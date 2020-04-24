Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушения в сфере воинского учета

Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий штрафы за нарушения в области воинского учета. Соответствующий документ опубликован 24 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Повышаются штрафы для руководителей военных комиссариатов и лиц, ответственных за военно-учетную работу среди местного самоуправления.

Так, за непредоставление в военкомат списков граждан, подлежащих постановке на воинский учет грозит штраф 1-3 тыс. рублей. Аналогичный штраф грозит за несвоевременное информирование военкоматов о гражданах, проживающих на подведомственной им территории.

Кроме того, штраф в размере до 3 тыс. рублей грозит сотрудникам медико-социальной экспертизы за непредоставление сведений об инвалидах из числа тех, кто находится в списках для постановки на учет. Также ужесточено наказание для учебных заведений, за непредоставление сведений о поступивших или отчисленных студентах.

Ранее в пятницу Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ.