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Пожарный поезд привлекли для тушения склада со шпалами в Оренбурге

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Фото: ГУ МЧС РФ по Оренбургской области
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Возгорание склада со шпалами произошло на открытой площадке на территории путевой машинной станции в Оренбурге. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщает региональное отделение МЧС.

Чтобы потушить возгорание, пришлось использовать пожарный поезд. МЧС для устранения ЧП привлекло 53 человека и 17 единиц техники.

Площадь возгорания составляет 500 кв. м, уточняет REGNUM. Пожару присвоили второй ранг сложности. По предварительной информации, пострадавших нет.

Процесс ликвидации пожара осложняет порывистый ветер со скоростью до 23 м/c. При этом угрозы жилым домам нет, сообщает телеканал «Звезда».

Пока неизвестно, произошла ли в связи с происшествием задержка движения поездов.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Краснодаре в многоэтажном доме произошел взрыв. Несущие конструкции здания не повреждены, жильцов подъезда эвакуировали. По предварительной информации, мог произойти хлопок газа, за которым последовал пожар.

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