Бюджет программы оказания медпомощи увеличили в Мурманской области

В Мурманской области на 238,7 млн рублей увеличили стоимость Территориальной программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи. Соответствующее решение депутаты приняли на очередном заседании парламента.

Причиной увеличения фонда послужили дополнительные расходы. Деньги были направлены на приобретение лекарств, медицинских изделий и специализированные продукты лечебного питания, пишет ИА «Би-порт».

За счет программы выполнят ряд мер, направленных на кадровое обеспечение системы здравоохранения региона. В частности, средства направят на единовременные выплаты медработникам при трудоустройстве.

Ранее в апреле сообщалось, что в Мурманской области предусмотрели выплаты для врачей и фельдшеров в размере 2 млн и 1,5 млн рублей. Финансовая поддержка предусмотрена для медиков, которые переедут в населенные пункты региона с численностью до 50 тыс. человек.