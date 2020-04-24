В РФ на 47% выросло число просроченных микрокредитов

В России на 47% выросло число просроченных микрокредитов. Жители страны задолжали около 50 млрд рублей. На статистику могли повлиять новые методы сбора долгов. МФО стали взыскивать просрочки сами, без помощи коллекторов. Пока доступны данные о долгах до конца марта 2020 года. Как на заемщиков повлияла самоизоляция, будет понятно позже. Ключевыми станут отчеты за период апрель–июнь.