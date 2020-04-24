Сильные пожары прогнозируют в Якутии во второй половине лета

Неблагоприятная лесопожарная обстановка ожидается в Якутии в июле и августе. Возгорания возможны в западной и юго-восточной части республики.

Прогноз озвучил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сахамин Афанасьев. Для борьбы с лесными пожарами в регионе будут приведены в готовность 60 структур формирований «Якутлесресурса» и «Авиалесоохраны». Об этом сообщает ИА SakhaNews.

В населенных пунктах вблизи лесных массивов обустраивают минерализованные полосы. Ведется проверка систем оповещения.

На данный момент в Якутии наблюдается устойчивый снежный покров. Начало пожароопасного сезона ожидается во второй декаде мая.