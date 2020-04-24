Белые аисты раньше обычного вернулись в Ленинградскую область

Белые аисты раньше срока вернулись на гнездование в Ленинградскую область. Местные жители заметили возвращение первых перелетных птиц 12 марта. Сейчас некоторые пары уже высиживают яйца в своих гнездах.

Как рассказал биолог Павел Глазков в одной из групп в соцсети «ВКонтакте», в Ленинградской области в последние годы гнездится около 200 пар аистов. Самец и самка сообща строят гнездо и вместе высаживают яйца, но в дальние страны на зимовку улетают порознь.

Аисты относятся к дальним мигрантам. Часть птиц улетают зимовать в Южную Африку, преодолевая путь длиною более 10 тыс. км. На это у аистов уходит примерно три месяца.

В течение почти всей жизни аисты остаются привязаны к своим домам, поэтому гнезда с каждым годом достраиваются. Размер гнезда увеличивается и может достигать в диаметре 2,5 м, в высоту 3-4 м, а весить несколько сотен кг. Возраст гнезда может превышать 100 лет, сообщает телеканал «78».

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