Помощь идет: как тушат лесные пожары в Забайкалье

В Забайкалье и Новосибирской области сложилась непростая ситуация с лесными пожарами. На тушение брошены силы МЧС — подробности в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
В регионе введен особый противопожарный режим, а в лесах — режим ЧС
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Фото: Пресс-службы Министерства природных ресурсов Забайкальского края
Жителей окрестных сел просят сообщать о любом случае возгорания
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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара около села Иван-Озеро в Забайкальском крае
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Фото: Пресс-службы Министерства природных ресурсов Забайкальского края
Жителям Забайкалья сейчас запрещен выезд в лес
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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
Сотрудники МЧС выезжают по каждому сигналу о возгорании. Всего с начала года было ликвидировано более 500 очагов пожаров
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Фото: Пресс-службы Министерства природных ресурсов Забайкальского края
Основной причиной возгорания в лесах остается неосторожное обращение с огнем
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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
Населению предписано воздерживаться от разведения открытого огня, даже на собственных дачных участках
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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
«На сегодняшний день выявлено 16 лиц, виновных в возникновении лесных пожаров, почти 90 человек — в поджигании сухой травы», — доложил начальник управления государственного надзора и охраны леса Максим Суворов
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Сотрудники пожарной службы тушат полевой пожар в Новосибирской области
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Горящий дом в дачном поселке Новосибирской области. Огонь перекинулся на 15 частных домов после возгорания сухой травы
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Пепелище на месте дачного дома в Новосибирской области
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Аномально теплая погода делает опасность пожаров в результате самовольного пала травы еще большей
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Огонь подбирается к хозпостройкам и жилым домам во многих поселках региона
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