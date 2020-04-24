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РФПИ запустил в России диагностику коронавируса с помощью искусственного интеллекта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) запустил диагностику COVID-19 с помощью искусственного интеллекта. Об этом 24 апреля сообщило «РИА Новости» со ссылкой на сообщение фонда.

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«Российско-эмиратская технология искусственного интеллекта имеет точность более 96% и высокую чувствительность к признакам пневмонии. Данная технология была протестирована на большом числе пациентов с подозрениями на коронавирус типа SARS-COV-2 в провинции Хубэй, КНР. Система позволяет определить пневмонию в автоматическом режиме уже в течение 1–2 минут после получения снимка», — рассказали агентству.

В рамках партнерства РФПИ и компании «Медскан» будет создан Всероссийский центр компетенций по дистанционному анализу и распознаванию КТ-снимков с помощь. технологий искусственного интеллекта. Интерес к использованию технологии уже проявил ряд ведущих частных и государственных клиник.

«Высокоточная и своевременная диагностика коронавирусной инфекции является одним из залогов успешной борьбы с вирусом. Российско-эмиратские технологии искусственного интеллекта позволяют быстро и очень точно определить состояние пациента, что значительно повышает эффективность диагностики и лечения коронавируса», — сказал директор РФПИ Кирилл Дмитриев.К

Ранее, РФПИ 16 апреля объявил о запуске тестирования на коронавирусную инфекцию в домашних условиях.

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