Индустриальный парк построят между Екатеринбургом и Нижним Тагилом

В городе Реже Свердловской области построят индустриальный парк. Соглашение о его создании подписано между Корпорацией развития Среднего Урала и администрацией города. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.

Резидентами парка должны стать представители малого и среднего бизнеса. Им обеспечат доступ к площадкам на льготных условиях. Если на них будет спрос, общую площадь парка увеличат с 28 га до 62 га.

По словам главы округа Ивана Карташова, которые приводит ТагилСити.Ру, Режевский городской округ – привлекательная инвестиционная территория из-за своего географического расположения. Речь идет не только о близости к Екатеринбургу как к областному центру, но и к промышленному центру региона, Нижнему Тагилу.

Сейчас специалисты анализируют потребности потенциальных резидентов в инфраструктуре.