Ремонт дорог по нацпроекту стартовал в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле начался ремонт объектов по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Работы стартовали с улицы Свердлова. Сейчас дорожники снимают старое покрытие, затем демонтируют бортовой камень. После этого здесь будут установлены новые бордюры и уложено два слоя асфальтобетона, пишет ТагилСити.ру.

По словам заммэра по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова, за этот сезон предстоит привести в порядок более 408 тыс. кв. м. дорог. Полностью завершить работы планируется до 25 сентября 2020 года.

В прошлом году в рамках нацпроекта БКАД в городе было отремонтировано 350 тыс. кв. м дорожного полотна.