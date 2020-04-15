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Ремонт дорог по нацпроекту стартовал в Нижнем Тагиле

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Фото: Администрация Нижнего Тагила
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В Нижнем Тагиле начался ремонт объектов по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Работы стартовали с улицы Свердлова. Сейчас дорожники снимают старое покрытие, затем демонтируют бортовой камень. После этого здесь будут установлены новые бордюры и уложено два слоя асфальтобетона, пишет ТагилСити.ру.

По словам заммэра по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова, за этот сезон предстоит привести в порядок более 408 тыс. кв. м. дорог. Полностью завершить работы планируется до 25 сентября 2020 года.

В прошлом году в рамках нацпроекта БКАД в городе было отремонтировано 350 тыс. кв. м дорожного полотна.

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