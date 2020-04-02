Текстильная фабрика в Нижнем Тагиле начала шить защитные маски

В Нижнем Тагиле фабрика «Арт Паула» начала шить защитные маски. Процесс был запущен по просьбе регионального министерства промышленности и науки.

Как рассказала ТагилСити.Ру директор фабрики Светлана Мысовских, на производстве шьют анатомические и простые маски. Первые визуально выглядят более приятно, а вторые — проще, зато стоят дешевле.

В день фабрика изготавливает более 4 тыс. трехслойных многоразовых масок. Руководство предприятия обещает увеличить производство до 7 тыс. масок в сутки. Однако это требует большего количества сотрудников.

1 апреля из китайской провинции Ухань проследовал первый после восстановления железнодорожных перевозок в стране поезд. Транзитом через Россию в Европу он везет маски, автозапчасти, электронику и другие товары.