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Текстильная фабрика в Нижнем Тагиле начала шить защитные маски

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В Нижнем Тагиле фабрика «Арт Паула» начала шить защитные маски. Процесс был запущен по просьбе регионального министерства промышленности и науки.

Как рассказала ТагилСити.Ру директор фабрики Светлана Мысовских, на производстве шьют анатомические и простые маски. Первые визуально выглядят более приятно, а вторые — проще, зато стоят дешевле.

В день фабрика изготавливает более 4 тыс. трехслойных многоразовых масок. Руководство предприятия обещает увеличить производство до 7 тыс. масок в сутки. Однако это требует большего количества сотрудников.

1 апреля из китайской провинции Ухань проследовал первый после восстановления железнодорожных перевозок в стране поезд. Транзитом через Россию в Европу он везет маски, автозапчасти, электронику и другие товары.

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