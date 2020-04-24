Евросоюз утвердил программу перезапуска экономики на €540 млрд

Лидеры стран Евросоюза одобрили экстренную программу перезапуска экономики с 1 июня в размере €540 млрд. По данным СМИ, 329 млрд из них придется занять на рынках на долгий срок — до 2027 года. При этом единый фонд восстановления экономики согласовать не удалось.

По сообщениям, Еврокомиссия обсуждала план, согласно которому на выход из кризиса требуется не меньше €2 трлн.

В Брюсселе признали: страны ЕС ждёт беспрецедентный кризис, для выхода из которого каждая страна должна увеличить взносы в бюджет сообщества с 1,2% до 2% ВВП