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Кабмин Чехии отменил запрет на свободное передвижение граждан в стране

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Фото: REUTERS/David W Cerny
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В правительстве Чехии приняли решение снять запрет на свободное передвижение граждан в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом 24 апреля сообщил ТАСС со ссылкой на главу Минздрава Чехии Адама Войтеха.

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Таким образом, свободно передвигаться граждане Чехии смогут уже с 24 апреля. Войтех уточнил, что чехи снова смогут отдыхать на курортах других стран, но по возвращении должны будут или предоставить справку об отсутствии коронавируса, или провести две недели на карантине.

Помимо этого, с 27 апреля в стране в обычном режиме заработают вузы, автошколы и магазины, площадь которых составляет до 2,5 тыс. кв. м. Вместе с тем, в стране останется в силе запрет на сбор в общественных местах групп больше 10 человек, при этом все должны быть в масках, пишет сайт kp.ru.

До этого людям разрешалось покидать дома только для посещения работы, аптеки, продуктовых магазинов, пишет НСН. В Чехии с 12 марта действует режим чрезвычайной ситуации, а с 16 марта введен общенациональный карантин. Въезд иностранцам запрещен.

Ранее 24 апреля сообщалось, что правительство страны одобрило продление режима чрезвычайного положения в Чехии до 25 мая.

В Чехии с начала марта зафиксировали 7 138 случаев заболевания коронавирусом. В результате 210 жителей республики скончались, 2 152 человека выздоровели, пишет «Ридус».

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