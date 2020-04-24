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Обучающая детенышей переходить дорогу самка леопарда попала на видео

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Фото: youtube.com/Kruger Sightings
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Видео, как самка леопарда обучает детенышей переходить дорогу, сняли посетители национального парка Крюгера в ЮАР. Об этом сообщает National Geographic.

На кадрах животное переходит дорогу перед туристическим автобусом. Убедившись в безопасности, оно возвращается и зовет с собой детенышей.

Во время перехода один из детенышей испугался и остался посередине дороги, но затем всё же последовал за мамой.

Тинус Дельпорт, чья дочь и сделала видеозапись, призналась, что за 50 лет, которые она посещает национальный парк, не видела ничего подобного.

В середине марта двух страусов встретили местные жители под Новосибирском. Эму прогуливались по дороге между частных домов.

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