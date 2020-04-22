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Африканские пингвины прогулялись по улицам пустынного города

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Фото: РЕН ТВ
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Группа пингвинов попала на видео во время прогулки по пустынным улицам южноафриканского города, расположенного рядом с Кейптауном. Об этом сообщает агентство Ruptly.

На кадрах видно, как три птицы храбро пересекают перекресток и следуют по тротуару. При этом эксперт из Южноафриканского фонда охраны прибрежным птиц рассказал изданию Insider, что обычно пингвины начинают беспокоиться, если люди оказываются к ним слишком близко, пишет РЕН ТВ.

Однако сейчас в условиях самоизоляции и карантина во многих странах в связи с распространением новой коронавирусной инфекции птицы смогли насладиться тишиной и «возвращением своей территории».

19 апреля австралийские полицейские сняли видео, на кадрах которого кенгуру прыгает по перекрестку дороги в городе Аделаида. Поскольку местные жители находятся на карантине, кенгуру, вероятно, решил воспользоваться опустевшими улицами и отправиться на прогулку.

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