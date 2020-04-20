Кенгуру заметили на опустевших улицах Австралии

Австралийские полицейские сняли видео, на кадрах которого кенгуру прыгает по перекрестку дороги в городе Аделаида. Ролик опубликован 19 апреля в Twitter полиции штата Южная Австралия.

«Сотрудники службы безопасности выследили подозреваемого в серой шубе, прыгающего сегодня утром в сити-центре Аделаиды. В последний раз его видели направляющимся в Западный Парклендс», — приводит слова полицейских телеканал «360».

Поскольку местные жители находятся на карантине, кенгуру, вероятно, решил воспользоваться опустевшими улицами и отправиться на прогулку. Как напоминает сайт kp.ru, в стране с 1 февраля ввели карантинные меры, несмотря на протесты ВОЗ. Австралийские власти запретили въезд всем, кто был в Китае, для жителей ввели социальное дистанцирование и системы штрафов. В конце марта в стране зафиксировали снижение темпов прироста числа заболевших.

Всего, по данным Worldometer на 20 апреля, в Австралии зафиксировали 6619 случаев заражения коронавирусом, 71 пациент скончался.