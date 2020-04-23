Прямой эфир

Банки подключат к единой биометрической системе с помощью облачного решения

0
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В «Ростелекоме» нашли способ ускорить подключение банков к единой биометрической системе (ЕБС) ЦБ с помощью облачного решения для шифрования данных. Об этом «Известиям» рассказали в самой компании.

Там отметили, что более 50 российских банков уже готовы интегрировать облачное решение, которое обеспечивает безопасность данных при их передаче в ЕБС. В «Ростелекоме» пояснили, что облачная технология в разы дешевле других вариантов и быстрее интегрируется, что позволит пользоваться ей даже небольшим банкам и защищать данные россиян на должном уровне.

Облачные решения по безопасности — уже проверенные технологии, которые позволят банкам надежно, быстро и недорого защитить данные россиян, считает ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Он добавил, что информация в ЕБС хранится не как фото или запись голоса, а в виде зашифрованного числового кода, который даже в случае утечки не позволит злоумышленникам преобразовать его обратно в биометрические данные человека.

По словам экспертов, дистанционное предоставление банковских услуг особенно актуально во время пандемии коронавируса. После снятия карантинных мер интерес к биометрии быстро возрастет, ожидают в банках.

Полностью материал читайте в свежем номере «Известий» от 24 апреля

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт спрогнозировал невостребованность «биометрических» кредитов
Банки в России готовы снизить ставки для кредитов по биометрии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020