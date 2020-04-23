Банки подключат к единой биометрической системе с помощью облачного решения

В «Ростелекоме» нашли способ ускорить подключение банков к единой биометрической системе (ЕБС) ЦБ с помощью облачного решения для шифрования данных. Об этом «Известиям» рассказали в самой компании.

Там отметили, что более 50 российских банков уже готовы интегрировать облачное решение, которое обеспечивает безопасность данных при их передаче в ЕБС. В «Ростелекоме» пояснили, что облачная технология в разы дешевле других вариантов и быстрее интегрируется, что позволит пользоваться ей даже небольшим банкам и защищать данные россиян на должном уровне.

Облачные решения по безопасности — уже проверенные технологии, которые позволят банкам надежно, быстро и недорого защитить данные россиян, считает ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Он добавил, что информация в ЕБС хранится не как фото или запись голоса, а в виде зашифрованного числового кода, который даже в случае утечки не позволит злоумышленникам преобразовать его обратно в биометрические данные человека.

По словам экспертов, дистанционное предоставление банковских услуг особенно актуально во время пандемии коронавируса. После снятия карантинных мер интерес к биометрии быстро возрастет, ожидают в банках.

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