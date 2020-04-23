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Почти 50 народных проектов профинансируют в селах Хабаровского края

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Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края подвело итоги конкурса проектов по программе поддержки местных инициатив. Всего поступило 58 заявок, гранты на реализацию получат 49 из них.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства края, большая часть проектов относится к благоустройству территорий. Например, в селе Нижнетамбовское (Комсомольский район) на центральной площади заасфальтируют площадку, а в поселках Заветы Ильича (Советско-Гаванский район) и Алонка (Верхнебуреинский район) запланирована установка спортивных тренажеров.

В краевом минсельхозе отмечают, что все проекты имеют социальную направленность. При отборе в ведомстве учитывали социальную значимость идеи. Общий размер грантов составил около 70 млн рублей.

Программа поддержки местных инициатив реализуется в Хабаровском крае седьмой год. С 2014 по 2019 годы было реализовано 226 проектов общей стоимостью свыше 400 млн рублей.

В марте сообщалось, что Хабаровский край получит более 1 млрд рублей на комплексное развитие сельских территорий. В краевом министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности начался прием документов от муниципалитетов на финансирование соответствующих работ. Средства на это выделяет федеральный центр по конкурсу в рамках нового направления поддержки.

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